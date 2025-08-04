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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصيبي وقدري| ميرنا جميل تكشف سبب اختفائها عن الفن في 2025

ميرنا جميل
ميرنا جميل

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنانة الشابة ميرنا جميل، في حلقة جديدة من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc"، حيث كشفت ميرنا عن كواليس اختفائها من دراما رمضان 2025، رغم تألقها اللافت في موسم 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي".

وأوضحت ميرنا جميل، أنها كانت قد وقّعت على ثلاثة أعمال للموسم الرمضاني، لكنها فضّلت الانسحاب منها جميعًا بعد تلقيها عرضًا من مخرج كبير للعمل معه حصريًا في مشروع واحد وعدها بأنه سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرتها. إلا أن المشروع لم يكتمل في النهاية، وقالت: "ده كان نصيبي وقدري، وربنا مش بيكتب حاجة غير الخير".

وتحدثت ميرنا عن تجربتها في مسلسل "بيت الرفاعي"، مشيرة إلى أن شخصية "سامية حلويات" التي جسدتها كانت محبوبة من الجمهور، وقرّبتها من الناس في الشارع، ووصفت الشخصية بأنها خفيفة الظل، وعلقت على مشاهدها مع أمير كرارة: "كنت بقول له إنت باشا مصر وموزة مصر".

كما أعلنت ميرنا خلال اللقاء عن مشاركتها في فيلمين جديدين، أحدهما من إنتاج زيد الكردي وإخراج محمود كريم، والآخر كان من المفترض أن يُخرجه الراحل سامح عبد العزيز.

وفي جانب شخصي، قالت ميرنا إنها أصبحت أكثر هدوءًا واتزانًا عن السابق، مرجعةً ذلك للنضج والخبرة والاحتكاك بأنماط مختلفة من الناس، مضيفة: "كنت زمان سريعة ومندفعة، دلوقتي بقيت باخد كل حاجة بهدوء".

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https://youtu.be/Va4drKTpsF0

وجّه عدد من أبناء قطاع غزة رسالة مؤثرة للإعلامية المصرية بسمة وهبة وللشعب المصري، أكدوا فيها رفضهم القاطع لحملات التحريض التي تستهدف جمهورية مصر العربية، متهمين “أطرافًا مشبوهة” و”جماعات إرهابية” بمحاولة حرف الأنظار عن الاحتلال الإسرائيلي ومجازره المتواصلة بحق الفلسطينيين.

وفي فيديو نشرته الإعلامية بسمة وهبة على "اليوتيوب" تضمن  رسائل لفلسطينيين وسط خيام النازحين، حيث شددت بسمة وهبة  على أن موقف مصر ثابت وواضح منذ اندلاع الحرب على غزة، وأن حملات التشويه الممنهجة ضد القاهرة لا تخدم إلا مشروع الاحتلال.

وفي رسالة لأحد الفلسطينين يقول :كلنا في غزة نعرف جيدًا ما قدمته وتقدمه مصر، ومن يحاول إنكار هذا هو العدو الحقيقي للقضية الفلسطينية.”

كما جاءت كلمات الشكر والعرفان خصيصًا للإعلامية بسمة وهبة، التي تواصل دفاعها عن الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية في برامجها، حيث جاء في الرسالة:نحييكِ من غزة، ونقول لكِ إن الشعب الفلسطيني يُقدّر صوتكِ الذي ينقل الحقيقة، ويقف ضد موجة.

ميرنا جميل بيت الرفاعي إسعاد يونس

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