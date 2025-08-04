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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

توافد المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشيوخ بالمنوفية .. صور

اقبال علي انتخابات مجلس الشيوخ
اقبال علي انتخابات مجلس الشيوخ
مروة فاضل

شهدت اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية توافد المواطنين مع بدء التصويت في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

حيث اصطف المواطنون في صفوف أمام اللجان في مراكز محافظة المنوفية مع فتح صناديق التصويت.

وفتحت اللجان أبوابها في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين علي مدار يومين في مراكز المنوفية في أول أيام انتخابات مجلس الشيوخ.

ويتنافس في محافظة المنوفية 19 مرشحا على 4 مقاعد وكذلك قائمة واحدة للجبهة الوطنية.

وأعلنت محافظة المنوفية استعدادها لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز  12 مركزا انتخابيا و 455 مقرا انتخابيا و 469 لجنة فرعية لاستقبال 2 مليون و 947 ألفا و 608 ناخبين على مستوى المحافظة.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات والمديريات لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لسير الانتخابات دون مشاكل.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية انتخابات مجلس الشيوخ

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