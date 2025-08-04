شركة تكنولوجية تجري محادثات مع شركات بينها ألفابت وإنفيديا لجولة تمويلية تصل إلى 30 مليار دولار

تُجري شركة فاست داتا Vast Data محادثات مع شركة كابيتال جي CapitalG التابعة لشركة ألفابتAlphabet، وشركة إنفيديا Nvidia لجمع جولة تمويلية جديدة قد تُقيّم الشركة الناشئة بما يصل إلى 30 مليار دولار، وفقاً لما أوردته رويترز نقلاً عن مصدرين.

وذكر موقع تك كرانش TechCrunch الشهر الماضي أن فاست داتا تعمل على جمع تمويل بقيمة 25 مليار دولار.

ومن المُتوقع إغلاق الجولة خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، وفقاً لرويترز، مما سيجعل فاست داتا، ومقرها نيويورك، والتي قُدّرت قيمتها الأخيرة بـ 9.1 مليار دولار في عام 2023، واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا قيمة.

تُطوّر فاست داتا تقنية تخزين تُزعم أنها تُمكّن من الكفاءة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. ومع تزايد طفرة الذكاء الاصطناعي وموافقة الحكومة الأميركية على التوسع في مراكز البيانات، أصبحت الشركات الناشئة في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محوراً جديداً للاستثمار.

جمعت الشركة الناشئة 380 مليون دولار أميركي حتى الآن، وصرح رئيسها التنفيذي رنين حلاق بأن تدفقاتها النقدية الحرة إيجابية. وأفادت مصادر لرويترز أن فاست داتا حققت إيرادات سنوية متكررة قدرها 200 مليون دولار أميركي بحلول يناير 2025، مع توقعات بنموها إلى 600 مليون دولار أميركي العام المقبل.