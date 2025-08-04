موعد مباراة ليفربول ضد أتليتك بلباو الودية

يخوض فريق ليفربول مباراة ودية قوية أمام أتليتك بلباو الإسباني استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي.

وتقام مباراة ليفربول ضد أتليتك بلباو اليوم الأثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية.

ويفتتح فريق ليفربول يوم 10 أغسطس الجاري في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة أمام كريستال بالاس في بطولة كأس الدرع الخيرية

ويبدأ مشوار ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بورنموث يوم 15 أغسطس الجاري في تمام الساعة العاشرة مسائا

مباريات ليفربول في أغسطس الجاري

كأس الدرع الخيرية

10 أغسطس: كريستال بالاس × ليفربول – الساعة 18:00 بتوقيت السعودية ومصر

الدوري الإنجليزي الممتاز

15 أغسطس: ليفربول × بورنموث – الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

25 أغسطس: نيوكاسل × ليفربول – الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر

31 أغسطس: ليفربول × أرسنال – الساعة 18:30 بتوقيت السعودية ومصر