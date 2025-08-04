تسليمات BYD تتراجع لأول مرة وسط احتدام المنافسة في سوق المركبات الكهربائية

سجّلت شركة «بي واي دي» (BYD)، أكبر مُصنّع للسيارات الكهربائية في الصين، أول انخفاض شهري في تسليماتها هذا العام، متأثرةً بتصاعد المنافسة في السوق نتيجة حرب أسعار أثارت قلق صُنّاع القرار في بكين.

وبينما أعلنت شركات كبرى أخرى مثل «لي أوتو» و«نيو» عن تراجع في تسليماتها خلال يوليو تموز، حققت «إكس بنغ» أداءً قياسياً، إلى جانب مؤشرات إيجابية من شركات مثل «شاومي»، و«ليب موتور»، و«آيتو» التي سجّلت نمواً شهرياً في المبيعات.

وسلّمت «بي واي دي» 341030 وحدة في يوليو تموز، انخفاضاً من 377628 وحدة في يونيو وهو أول تراجع شهري منذ بداية العام، لتبقى أرقامها شبه مستقرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. يأتي ذلك بعد أشهر من النمو المطّرد منذ تسليم 296446 وحدة في يناير كانون .

وكانت الشركة قد أطلقت في مايو أيار خصومات بنحو 30% على عدد من طرازاتها الكهربائية والهجينة منخفضة التكلفة، ما دفع منافسين آخرين إلى اتخاذ خطوات مماثلة، مما أدى إلى احتدام حرب الأسعار، ودفع السلطات الصينية إلى التحذير من «المنافسة المفرطة» في السوق.

تراجعات حادّة لدى «لي أوتو» و«نيو»

سجّلت «لي أوتو» تسليم 30731 وحدة في يوليو تموز، مقابل 36279 وحدة في يونيو حزيران، بانخفاض سنوي حاد بنسبة 39.7%، في تراجع هو الثاني على التوالي والأكثر حدة بين كبرى شركات السيارات الكهربائية الصينية.

أما «نيو» فقد سلّمت 21017 وحدة، انخفاضاً من 24925 وحدة في يونيو، والذي كان قد سجل ذروة سنوية. وعلى أساس سنوي، تراجعت التسليمات بنسبة 2.7%، مع انخفاض في الأداء عبر جميع خطوط إنتاجها الثلاثة.