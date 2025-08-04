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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جبالي: المشاركة واجب وطني يبرهن على الوعي الحقيقي للمصريين ودعمهم لوطنهم ومؤسساته الدستورية

رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي _رئيس مجلس النواب_ بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ ، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمحافظة القاهرة قسم النزهة .

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي _رئيس مجلس النواب_ عن خالص تقديره واحترامه للهيئة الوطنية للانتخابات على أدائها المتميز والراقي في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ ، وتوفير كل سبل الدعم للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم الانتخابي بمرونة ويسر.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي _رئيس مجلس النواب_ على أهمية المشاركة الإيجابية  للشعب المصري العظيم في انتخابات مجلس الشيوخ والتعبير عن رأيهم بحرية كاملة ، في ضوء أن هذه المشاركة حق أصيل لكل مواطن والتزام دستوري لايمكن التنازل عنه ، فضلاً عن أنها تمثل واجب وطني وتبرهن على الوعي الحقيقي للمصريين ودعمهم لوطنهم ومؤسساته الدستورية.

حنفي جبالي مجلس النواب انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ مدرسة مصطفى كامل الإعدادية النزهة القاهرة موعد فتح اللجان الانتخابية

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