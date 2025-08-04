جبالي: المشاركة واجب وطني يبرهن على الوعي الحقيقي للمصريين ودعمهم لوطنهم ومؤسساته الدستورية

أدلى المستشار الدكتور حنفي جبالي _رئيس مجلس النواب_ بصوته اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ ، أمام لجنته الانتخابية بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بمحافظة القاهرة قسم النزهة .

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي _رئيس مجلس النواب_ عن خالص تقديره واحترامه للهيئة الوطنية للانتخابات على أدائها المتميز والراقي في إدارة انتخابات مجلس الشيوخ ، وتوفير كل سبل الدعم للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بصوتهم الانتخابي بمرونة ويسر.

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي _رئيس مجلس النواب_ على أهمية المشاركة الإيجابية للشعب المصري العظيم في انتخابات مجلس الشيوخ والتعبير عن رأيهم بحرية كاملة ، في ضوء أن هذه المشاركة حق أصيل لكل مواطن والتزام دستوري لايمكن التنازل عنه ، فضلاً عن أنها تمثل واجب وطني وتبرهن على الوعي الحقيقي للمصريين ودعمهم لوطنهم ومؤسساته الدستورية.