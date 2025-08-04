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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

شباب الهرم يتقدم الصفوف.. إقبال كثيف على صناديق الشيوخ في مدرسة "هشام شتا"

شباب الهرم يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ2025
شباب الهرم يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ2025
حسن رضوان

مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025، شهدت مدرسة هشام شتا بمنطقة الهرم، التابعة لمحافظة الجيزة، صباح اليوم الإثنين، توافدًا لافتًا من الشباب والفتيات، في مشهد انتخابي حيوي يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا بين الفئات العمرية المختلفة.

ورصدت عدسة صدى البلد توافد الناخبين منذ الساعات الأولى، وسط طوابير امتدت أمام أبواب اللجان، تخللتها مشاركة نشطة من كبار السن والسيدات، في ظل تأمين وتنظيم دقيقين لضمان انسيابية دخول المواطنين إلى مقار الاقتراع.

وقد انطلقت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا، على أن تستمر حتى التاسعة مساءً، وتُستأنف غدًا الثلاثاء في يومها الثاني والأخير داخل مصر، بينما تستمر بالتوازي في لجان المصريين بالخارج.

وتُجرى الانتخابات داخل 8,825 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، موزعة على 27 دائرة للنظام الفردي، و4 دوائر للقائمة المغلقة، لتغطية مختلف المحافظات وتيسير وصول الناخبين.

وتخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" انتخابات الشيوخ دون منافسة في نظام القوائم، ويشترط القانون حصولها على نسبة لا تقل عن 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين لإعلان فوزها رسميًا.

أما في النظام الفردي، فتدور المنافسة بين 424 مرشحًا، منهم 183 مستقلًا و241 ينتمون لأحزاب سياسية، وسط توقعات بمشاركة واسعة في المحافظات الكبرى.

وفي محافظة الجيزة وحدها، تم تخصيص 492 لجنة فرعية موزعة على مختلف الأحياء والمراكز، وسط استعدادات مكثفة من كافة الجهات المعنية لتأمين العملية الانتخابية وسلامة الناخبين.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الهرم مدرسة هشام شتا الجيزة موعد فتح اللجان الانتخابية

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