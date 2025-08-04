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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الأعلى للإعلام" يستعد للموسم الكروي الجديد.. اجتماع موسع للارتقاء بالإعلام الرياضي ومواجهة التعصب

"الأعلى للإعلام" يستعد للموسم الكروي الجديد
"الأعلى للإعلام" يستعد للموسم الكروي الجديد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

استقبل المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، النائب د.طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، بمقر المجلس بماسبيرو، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والمستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، ومحمد إبراهيم، عضوا لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الكروي الجديد. 

شارك في اللقاء الكاتب الصحفي محمود كامل، والكاتب الصحفي محمد يحيي يوسف، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، والنائبة نادية مبروك، عضو مجلس نقابة الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وخالد فتوح، أمين صندوق نقابة الإعلاميين، والكاتب الصحفي أحمد إسماعيل، نائب رئيس رابطة النقاد الرياضيين، والكاتب الصحفي إيهاب شعبان، أمين صندوق الرابطة.

واتفق المجتمعون على ضرورة الارتقاء بمستوى المحتوى المقدم في الإعلام الرياضي التقليدي والرقمي، ومخاطبة وسائل الإعلام للالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني والضوابط الإعلامية، وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس والنقابتين بمشاركة رابطة النقاد الرياضيين، لمتابعة أداء الإعلام الرياضي وسبل تطويره، وإصدار تقرير شهري حول الأداء يحمل الإيجابيات والسلبيات ومن ثم نشره في جميع الوسائل الإعلام.

جلسات دورية بين اللجنة المشتركة والمؤثرين على السوشيال ميديا

وفيما يتعلق بالإعلام الرقمي والسوشيال ميديا، أكد الحضور على ضرورة عقد جلسات دورية بين اللجنة المشتركة والمؤثرين على السوشيال ميديا، وكذلك إنتاج وتقديم نماذج استرشادية للمحتوى المهني الذي يجب العمل عليه، وتقديم دورات تدريبية وتأهيلية عبر النقابات المختصة لشباب الإعلاميين والصحفيين ليكونوا نواه لكوادر جديدة عبر السوشيال ميديا لتقديم إعلام رياضي مهني وهادف.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، بحضور وسائل الإعلام المختلفة وصناع المحتوى، لمناقشة سبل الاستعداد للموسم الكروي الجديد والعمل على إعلاء قيم الروح الرياضية والارتقاء بالرياضة المصرية في إطار من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال تبني مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب".

الأعلى لتنظيم الإعلام نقيب الإعلاميين خالد البلشي نقيب الصحفيين الاستعداد للموسم الكروي الجديد وسائل الإعلام

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