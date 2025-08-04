إقبال متوسط من الناخبين في لجنة الشهيد إيهاب مرسي بحدائق أكتوبر

شهدت لجنة مدرسة الشهيد إيهاب مرسي بمنطقة الفردوس في حدائق أكتوبر حضورا متوسطا في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.

وتوافدت أعداد من الرجال والسيدات منذ الساعات الأولى لفتح باب التصويت حيث اصطفوا أمام مقر اللجنة وسط أجواء إيجابية وتنظيم جيد.

وانطلقت، اليوم، عملية التصويت المحلية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، داخل 8286 مقرًا انتخابيًا موزعة على جميع محافظات الجمهورية، لاختيار 100 عضو بالنظام الفردي من بين 424 مرشحًا، إلى جانب التصويت على القوائم.

وتستمر عملية التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، ويستمر التصويت لمدة يومين، تحت إشراف قضائي كامل يشارك فيه نحو 9500 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.