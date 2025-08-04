أحمد رفعت: المشهد الانتخابي مبهج.. والحضور الشبابي البطل.. فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إن المشهد الانتخابي في الساعات الأولى من انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ جاء مبهجًا ومتحضرًا، مشيرًا إلى أن التنظيم الدقيق والإقبال الملحوظ يعكسان صورة إيجابية مشابهة لما حدث في تصويت المصريين بالخارج.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين في تغطية خاصة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على قناة "صدى البلد"

أن اللافت في هذه الانتخابات هو المشاركة الواسعة من فئة الشباب منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت، مؤكدًا أن هذا يمثل تغيرًا ملحوظًا عن الاستحقاقات الانتخابية السابقة التي كانت غالبية المشاركة فيها من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في البداية.

وأشار إلى أن هذا الإقبال المبكر من الشباب يعكس وعيًا متزايدًا واهتمامًا ملموسًا بالمشاركة السياسية، متوقعًا أن تحقق نسب التصويت هذا العام رقمًا يتجاوز ما تحقق في انتخابات 2020، والتي شهدت مشاركة نحو 8 ملايين و959 ألف ناخب بنسبة بلغت 14.23%.

وأضاف أن انتخابات 2020 تأثرت بجائحة كورونا، ورغم ذلك جاءت نسبة التصويت حينها مرتفعة مقارنة بانتخابات 2010، التي سجلت نسبة مشاركة بلغت 12.9%، ما يعزز التفاؤل بأن تكون مشاركة هذا العام أعلى، إذا استمرت الوتيرة الحالية.

وأكد أن المؤشرات الأولية تدعو للتفاؤل، وأن استمرار العملية الانتخابية بهذا الشكل المنظم والمتحضر ينبئ بنتائج إيجابية تعكس ثقة المواطن المصري في العملية الديمقراطية.