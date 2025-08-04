الزمالك يسابق الزمن لتسويق ثنائي الفريق قبل غلق باب القيد

يواجه نادي الزمالك أزمة مفاجئة بعد عودة الثنائي حازم أسامة وأحمد رفاعي إلى صفوف الفريق، إثر فشل إتمام انتقالهما إلى أندية أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقد قرر نادي فاركو التراجع عن استعارة اللاعب حازم أسامة بسبب خلافات مالية، فيما رفض نادي غزل المحلة ضم أحمد رفاعي لأسباب فنية تتعلق برؤية الجهاز الفني.

وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث لم يتبق سوى يومين فقط على غلق باب القيد الصيفي، والذي ينتهي بعد غدٍ الأربعاء، قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل.

ويعمل مسئولو الزمالك حالياً على تسويق اللاعبين بشكل سريع، لتفادي حدوث أزمة فنية أو إدارية داخل الفريق بسبب عودتهما غير المتوقعة في هذا التوقيت الضيق.