صفقة جديدة على أبواب القلعة البيضاء.. الحسم يقترب

يواصل نادي الزمالك مساعيه لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعقد خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماع حاسم مع إدارة نادي بتروجت لحسم موقف انتقال اللاعب حامد حمدان، لاعب وسط الفريق البترولي.

ودخل الزمالك في مفاوضات مكثفة خلال الأيام الماضية من أجل التعاقد مع اللاعب الفلسطيني، رغم تمسك إدارة بتروجت باستمراره ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل، نظراً لقيمته الفنية ودوره الأساسي.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن الجلسة المرتقبة خلال ساعات ستحسم بشكل نهائي إمكانية انضمام اللاعب إلى القلعة البيضاء، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا في تدعيم وسط الملعب بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إتمام كافة الصفقات المطلوبة قبل غلق باب القيد الصيفي، لتسليم القائمة النهائية للجهاز الفني استعداداً لانطلاق الموسم الجديد محليًا وقاريًا.

صفقات الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية

وتمكن الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من التعاقد مع 8 صفقات جديدة، هي: المهدي سليمان، وشيكو بانزا (أنجولا)، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، وآدم كايد (فلسطين)، وعبدالحميد معالي (المغرب)، وأحمد ربيع، ومحمد إسماعيل