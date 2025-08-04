قبل ضربة البداية.. الزمالك يفتقد أحد نجومه في أول مباريات الدوري

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اتخاذ المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا قرارًا باستبعاد اللاعب أحمد فتوح من قائمة الفريق التي ستدخل معسكر الإعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

جاء قرار فيريرا على خلفية غياب فتوح عن المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرًا، بعد الأزمة التي أثيرت حول تهربه من معسكر الفريق في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل حضور إحدى الحفلات الغنائية، ما أثار جدلًا واسعًا داخل النادي.

وأكد المصدر أن الجهاز الفني يرى أن اللاعب ليس في الحالة الفنية أو الانضباطية المناسبة للمشاركة في المباراة المقبلة، وهو ما دفع المدرب البلجيكي لاستبعاده لحين استعادة الجاهزية والانضباط الكامل.

ومن المنتظر أن يواصل الزمالك استعداداته للمباراة وسط تركيز كبير من فيريرا على تجهيز العناصر الأكثر جاهزية لانطلاقة قوية في الموسم الجديد.