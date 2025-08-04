نجم الزمالك السابق: الحكم على الصفقات لا يزال مبكرًا.. والأجنحة سر التفوق

أعرب تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، عن رأيه في صفقات الفريق الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدًا أن الحكم على مستواها لا يزال مبكرًا، وأن الملعب سيكون الفيصل في تقييم الأداء الحقيقي للاعبين الجدد.

وأشار عبد الحميد إلى أن جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، نجح في الحفاظ على السرية خلال التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات، وهو أمر إيجابي يحسب للإدارة الجديدة في تعاملها مع الملف.

وشدد نجم الزمالك السابق على أن بعض الصفقات غير معروفة للجمهور والإعلام، ما يجعل من الصعب تقييمها في الوقت الحالي، إلا أن الجهاز الفني يراهن بقوة على الأجنحة الهجومية، والتي قد تكون سر النجاح في الموسم المقبل، على حد وصفه.

وفي سياق متصل، تحدث تامر عبد الحميد عن تجربة اللاعب مصطفى شلبي مع نادي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب لم يتحمل الضغوط الجماهيرية الكبيرة في القلعة البيضاء، مما أثر على مستواه قبل انتقاله إلى البنك الأهلي.

كما أشاد بالدولي التونسي محمد علي بن رمضان، المنضم حديثًا إلى النادي الأهلي، معتبرًا إياه إضافة قوية لمنطقة وسط الملعب في الفريق الأحمر، نظرًا لإمكاناته الكبيرة وخبراته في الملاعب الأفريقية.