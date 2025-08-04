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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جيل Z يتصدر المشهد الانتخابي في أول أيام التصويت.. تقرير حقوقي

انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الديب أبوعلي

شهدت بعض لجان الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ التي رصدها متابعو الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، صباح اليوم الإثنين، إقبالًا لافتًا من فئة الشباب دون سن الثلاثين، المعروفة إعلاميًا بجيل Z"، وتصدرها المشهد رغم عدم وجود مرشحين من نفس الفئة العمرية ضمن قوائم انتخابات مجلس الشيوخ 2025، نظرًا لكون الحد الأدنى للترشح هو 35 عامًا.

وكان للحملات الرقمية المكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستمرار حالة التفاعل السياسي التي بدأت خلال انتخابات الرئاسة عام 2024، إلى جانب التأثير الإيجابي لبرامج المحاكاة والتأهيل القيادي الموجهة للشباب، ووجود مرشحين من جيل "ألفا" الأقرب لفكر وتطلعات جيل "Z" الأثر الكبير في ذلك المشهد

وكانت اللجان التي شهدت اقبالا ملحوظا من الشباب على النحو التال:

أولًا: محافظة المنيا:
•    لجنة مدرسة ام الابطال ابو قرقاص
•    لجنة رقم 76، مدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، مجمع المدارس كفر المنصورة، مركز المنيا، سعة اللجنة 20,679. 
•    لجنة رقم 78، مدرسة كفر المنصورة الابتدائية الجديدة، مجمع المدارس كفر المنصورة، مركز المنيا، سعة الجنة 14,782.
•    لجنة رقم 117، مدرسة القطوشة تعليم اساسى 1    قرية القطوشة، مركز سمالوط.
•    لجنة رقم 118، مدرسة العور الابتدائية، قرية القطوشة، مركز سمالوط    .
•    لجنة رقم 152، مدرسة متولى الشعراوي للتعليم الأساسي بندر مطاى، مركز مطاي    
•    لجنة رقم 153، مدرسة العروبة الابتدائية ببندر مطاى     بندر مطاى مركز مطاي     
•    لجنة رقم167، مدرسة هواره للتعليم الأساسي هواره    مركز مطاي     
•    لجنة رقم 168، مدرسة الهمامله للتعليم الأساسي بابجاج الحطب ابجاج الحطب، مركز مطاي 
•    لجنة رقم 252، مدرسه العقلية تعليم أساسي، قرية العقليه مركز العدوة     
•    لجنة رقم 253، مدرسة سلاقوس تعليم اساسى قرية سلاقوس مركز العدوة     
•    لجنة رقم 273، الادارة الصحية بنى مزار وحده معصرة حجاج معصرة حجاج     مركز بنى مزار    
•    لجنة رقم 274، مدرسة دير السنقورية الابتدائية_1 دير السنقورية    مركز بنى مزار 
•    لجنة رقم 20، مدرسة بنى حسن الاشراف الاعدادية بنى حسن الاشراف    مركز   المنيا    
•    لجنة رقم 81، مدرسة الحلمية للتعليم الاساسى قرية الحلمية     مركز سمالوط    
•    لجنة رقم 82، مدرسة الشيخ عبداللاه للتعليم الاساسى    الشيخ عبداللاه مركز سمالوط

ثانيًا: محافظة الإسكندرية:
•    لجان مدرسة الاقبال مدرسه عطيه الزعيرى عرامه منتزه ثان، الاسكندرية 
•    مدرسة محمد كريم ـ سموحه
•    مدرسة الخنساء الاعدادية بنين - سيدي جابر
•    لجنه ٦١ مدرسة ابن النفيس منتزه ثان المعمورة البلد الإسكندرية
•    مدرسة الشهيد كمال كريم رمل ثان

ثالثًا: محافظة سوهاج:
•    لجنه رقم ٤٦ مدرسه اولاد شلول، محافظة سوهاج
•    لجان مدرسة ام المؤمنين. المدرسة الجديدة. هدى شعراوي، جزيرة شندويل سوهاج
•    لجنه رقم ٨٠، مدينه اخميم مدرسة النيل الابتدائية المشتركة 
•    لجنه ٣٠٧ مدرسة ساحل طهطا الابتدائية، سوهاج
•    لجنه بندار الكرمانيه بقريه بندار الكرمانيه التابعه لمركز سوهاج

رابعًا: محافظة اسيوط:
•    لجنه رقم 7، مدرسه النصر الابتدائيه قرية دير درنكه مركز اسيوط محافظة أسيوط
•    لجنه رقم 149، الوحدة المحلية مجلس المدينه ـ لجنه مشتركه رجال ونساء ادفو
•    ابو الريش بحري، مدرسة انس الوجود ، لجنة مشتركة

خامسًا: محافظة الإقصر:
مدرسة عمار بن ياسر، البياضية بمحافظة الأقصر

سادسًا: محافظة الجيزة:
اللجان الفرعية رقم ١، مدرسة ابو الهول القومية بمحافظة الجيزة

سابعًا: محافظة بني سويف:
•    لجنة رقم 109، مدرسه اطواب تعليم اساسي بنين سعه اللجنه 16272مركز الوسطى.

سابعًا: محافظة قنا:
•    المدرسة البحرية بنقادة
•     مدرسة نجع القرية بالاوسط  قمولا نجع القرية
•    لجنتا 45، 55. المعنا

ثامنًا: محافظة اسوان
•    لجنه رقم 179، مدرسه عبد العزيز حسيب ادفو
•    لجنة رقم 189 مدرسه ادفو بنين الابتدائيه ادفو 
•    لجنه رقم  142، مدرسة منصور مشالى ادفو
•    لجنة رقم ٧١ الادارة الزراعية ، كوم امبو

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