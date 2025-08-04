نيوهاوس يعود لتدريبات بوروسيا مونشنجلادباخ بعد قرار الإيقاف

عاد فلوريان نيوهاوس، لاعب خط وسط بوروسيا مونشنجلادباخ، إلى التدريبات اليوم الاثنين بعد إيقافه لأسابيع، واعتذر علنًا عن فيديو ظهر فيه وهو يسخر من المدير الرياضي للنادي.

وتم تغريم نيوهاوس وإيقافه عن التدريب لمدة أربعة أسابيع في أوائل يوليو.



وقال نيوهاوس في بيان: "أود أن أغتنم فرصة عودتي إلى فريقي لأقدم اعتذاري مجددًا لإدارة النادي وجماهير بوروسيا عن سلوكي، وخاصةً للمدير الرياضي رولاند فيركوس".



وأضاف: "تربطنا علاقة شخصية ومهنية منذ سنوات عديدة، تتسم بالتقدير والاحترام والثقة المتبادلة. سأبذل قصارى جهدي لإعادة بناء هذه الثقة المتبادلة."



وفي مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، شوهد نوهاوس وهو يتحدث مع عدة أشخاص يرتدون قمصان جلادباخ عن فيركوس.



وبدا أن اللاعب الدولي الألماني السابق، البالغ من العمر 28 عامًا، وصف فيركوس بأنه أسوأ مدرب في العالم، وأشار إلى دور المدير الرياضي في تحديد راتبه السنوي البالغ أربعة ملايين يورو.



وكان جلادباخ قد فرض غرامة كبيرة على نوهاوس، أفادت التقارير أنها بلغت حوالي 100 ألف يورو.



وقال فيركوس: "لقد اعتذر فلو بالفعل في اجتماع داخلي قبل أربعة أسابيع، ندرك أنه يُعلن عن ذلك الآن، بالنسبة لنا، انتهى الأمر، ونتوقع من فلو الآن أن يُقدم كامل مهاراته في التدريب وأن يُساهم في تحقيق أهدافنا".



وانضم نيوهاوس إلى جلادباخ في عام 2017 وشارك في أكثر من 200 مباراة في جميع المسابقات مع النادي، لكنه ظهر بشكل أساسي كبديل في الموسم الماضي ولعب 17 مرة فقط في الدوري إذ احتل الفريق المركز العاشر.