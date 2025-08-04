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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قصور الثقافة تحتفي بوفاء النيل بمواهب ذوي القدرات الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان احتفالية فنية على ممشى أهل مصر، في السادسة مساء يوم 15 أغسطس الجاري، ضمن فعاليات مبادرة "النيل عنده كتير.. لعزة الهوية المصرية" التي تُبرز رمزية النيل الخالد في ترسيخ الوعي الوطني والهوية الثقافية.

تسلط الاحتفالية الضوء على مواهب ذوي القدرات الخاصة، حيث يتم تكريم أوائل الطلاب منهم تقديرا لتفوقهم وإصرارهم، بالإضافة إلى تقديم شهادات تقدير للعاملين بالقطاع التعليمي ممن أسهموا في دعمهم.

ويقدم خلال الحفل عروض فنية وإبداعية متنوعة من مواهب ذوي الهمم، تعكس طاقاتهم الإبداعية وعمق ارتباطهم بالهوية المصرية.

وتختتم الفعالية بعرض لفرقة النيل للآلات الشعبية، تقدم خلاله عروض فنية تستلهم التراث الشعبي المرتبط بنهر النيل.

تنظم الاحتفالية الإدارة العامة للتمكين الثقافي، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعرالدكتور مسعود شومان، احتفاء بالقيم النبيلة التي يجسدها النيل في الثقافة المصرية: الوفاء، العطاء، والانتماء.

احتفالات وزارة الثقافة عيد وفاء النيل الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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