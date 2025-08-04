رئيس جامعة الوادى الجديد يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ برفقة العاملين بالجامعة

أدلى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد يرافقه قيادات الجامعة الذين تقدموا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ حيث قام رئيس الجامعة بتشجيع العاملين علي المشاركة الإيجابية في إبداء الرأي.

وحرص العاملون بالجامعة على النزول أول أيام التصويت للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية المخصصة لهم، وذلك لأهمية دور المواطن في المشاركة والاقتراع، لرفع الوعى السياسي والمشاركة في التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.



وأكد رئيس الجامعة أهمية الوقوف يداً بيد لمواجهة كل التحديات والصعوبات التى تحاك بمصر من الخارج والمرور بمصر إلى بر الأمان والإستقرار والتنمية التى تشهدها مصر والتنمية التى تشهدها محافظة الوادى الجديد.