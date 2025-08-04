أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي

يطل الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم، على جمهور شاشة “صدى البلد” في بث مباشر من برنامجه اليومي «على مسئوليتي»، في حلقة جديدة يتناول خلالها مجموعة من القضايا الشائكة والملفات الحيوية التي تشغل الرأي العام، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والدولي.

ومن المنتظر أن تشهد الحلقة مناقشات معمقة حول أبرز التطورات في الساحة الإقليمية والدولية، إلى جانب تحليل دقيق لأبرز الأحداث الجارية، بما في ذلك الأوضاع السياسية والاقتصادية وتأثيراتها على الداخل المصري.

كما يخصص موسى جانبًا هامًا من الحلقة لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يستعرض الأجواء العامة لسير العملية الانتخابية، وأبرز المرشحين، وتفاعل الشارع المصري مع هذا الاستحقاق الديمقراطي.

برنامج «على مسئوليتي» يعد من أبرز المنصات الإعلامية التي تواكب الحدث لحظة بلحظة، وتفتح الملفات بجرأة وشفافية، وسط متابعة جماهيرية واسعة.