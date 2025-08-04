أحمد موسى: محمد إلهامي إرهابي إخواني إسرائيلي.. وتصريحاته كشفت خيانته

كشف الإعلامي أحمد موسى الوجه الحقيقي للمدعو محمد إلهامي، واصفًا إياه بالإرهابي الإخواني الإسرائيلي، مؤكدًا أن كل من ينتمي إلى جماعة الإخوان هو إسرائيلي.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن محمد إلهامي صرح صراحة بقوله: "إحنا بنشتغل عشان نسقط مصر، والدولة المصرية ونظام الحكم في مصر، وإسقاط الحكم في مصر أهم من إسقاط نتنياهو".

وأوضح أن هذه التصريحات تعكس خيانة وغدر جماعة الإخوان، وتكشف كيف يتعامل التنظيم الإرهابي مع الكيان الصهيوني، حيث أظهر إلهامي تفضيله لإسقاط القاهرة على تل أبيب، بقوله: "لو أنا مسئول في حماس هقولهم عندكم القاهرة وليس تل أبيب".

وأكد موسى أن ما قاله محمد إلهامي يعبر عن عقيدة التنظيم الإخواني الإرهابي الذي يضع استهداف الدولة المصرية على رأس أولوياته، ويتحالف ضمنيًا مع أعداء الوطن ضد مصلحة الشعب المصري.