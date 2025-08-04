سفير الهند بالقاهرة: حجم استثمارات الشركات الهندية بمصر يبلغ حوالي 5 مليارات دولار

أكد السفير الهندي في مصر، سوريش كى ريدي، أن حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

وقال في حواره مع الغعلامي نشأت الدبهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" العلاقات بين القاهرة ونيودلهي تشهد مرحلة متميزة من التعاون والصداقة، مدعومة بروابط شخصية قوية بين قيادة البلدين، لافتًا إلى العلاقة الخاصة التي تجمع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي".



وتابع: "أنا كنت ساكن هنا في القاهرة، وأنا مبسوط لما كنت موجود، تعلمت من السوق ومن الناس، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعملت في المركز الثقافي الهندي، وتعرفت على أصدقاء مصريين كثر".



وأضاف أن البلدين يشتركان في طموحات تنموية متشابهة باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة، متابعًا "الهند ومصر تسعيان لبناء شراكة حقيقية تخدم شعبي البلدين، ومصر أصبحت اقتصادًا ديناميكيًا سريع النمو، ونتبادل معها الخبرات ونعمل معًا على مواجهة التحديات المشتركة".



وتابع "الهند من الدول الرائدة صناعيًا، وشركاتنا أصبحت مستثمرين عالميين، نرى في مصر قاعدة إستراتيجية يمكن من خلالها الوصول إلى الأسواق العالمية، وهناك إمكانيات كبيرة يمكن جذبها".