قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهيئة الوطنية: تأخر فتح 9 لجان فقط في 5 محافظات.. والمتابعة مستمرة حتى انتهاء التصويت
في ثاني أيام التصويت.. الوطنية للانتخابات ترصد وقائع إنسانية وجهودا مستمرة لضمان الانضباط
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
وكيل الأزهر يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ 2025.. ويؤكد: المشاركة واجب وطني
القوات الكندية تقوم بأول إنزال جوي للمساعدات على غزة
حكم وضع صورة المتوفي على الحائط ومواقع التواصل لطلب الدعاء له.. الإفتاء توضح
بعد فتح 8286 مقرا للتصويت.. مؤتمر الوطنية للانتخابات لمتابعة اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ بعد قليل
أنا غلطانة.. بكاء وصراخ علياء قمرون نجمة الـ تيك توك في الحبس
"الكل أو لا شيء".. مواقف إسرائيل وحماس تعقد مفاوضات غزة
مسنة بعكاز من المطرية: شاركوا في انتخابات الشيوخ عشان نكون إيد واحدة
أبطال حقيقيون.. إشادة بالملحمة الوطنية لسائقي شاحنات المساعدات الإنسانية
الحوثيون يعلنون قصف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير الهند بالقاهرة: حجم استثمارات الشركات الهندية بمصر يبلغ حوالي 5 مليارات دولار

سفير الهند في مصر
سفير الهند في مصر
هاني حسين

أكد السفير الهندي في مصر، سوريش كى ريدي، أن حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.

وقال في حواره مع الغعلامي نشأت الدبهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن ”، :" العلاقات بين القاهرة ونيودلهي تشهد مرحلة متميزة من التعاون والصداقة، مدعومة بروابط شخصية قوية بين قيادة البلدين، لافتًا إلى العلاقة الخاصة التي تجمع بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس عبد الفتاح السيسي".


وتابع: "أنا كنت ساكن هنا في القاهرة، وأنا مبسوط لما كنت موجود، تعلمت من السوق ومن الناس، ودرست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعملت في المركز الثقافي الهندي، وتعرفت على أصدقاء مصريين كثر".


وأضاف أن البلدين يشتركان في طموحات تنموية متشابهة باعتبارهما من الاقتصادات الناشئة، متابعًا "الهند ومصر تسعيان لبناء شراكة حقيقية تخدم شعبي البلدين، ومصر أصبحت اقتصادًا ديناميكيًا سريع النمو، ونتبادل معها الخبرات ونعمل معًا على مواجهة التحديات المشتركة".


وتابع "الهند من الدول الرائدة صناعيًا، وشركاتنا أصبحت مستثمرين عالميين، نرى في مصر قاعدة إستراتيجية يمكن من خلالها الوصول إلى الأسواق العالمية، وهناك إمكانيات كبيرة يمكن جذبها".

الهند مصر القاهرة نشات الديهي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 82.9% والطب البيطري 84.3% والعلوم 80.8%.. تنسيق المرحلة الثانية 2025

موعد صرف مرتبات اغسطس ٢٠٢٥

الممتازة 13 ألف جنيه.. قيمة زيادة المرتبات في أغسطس 2025 حسب وظيفتك

تنسيق الجامعات 2025

مصاريف كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة بالجامعات الأهلية 2025

أسعار العملات

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري الثلاثاء 5-8-2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 5 أغسطس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5 أغسطس

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

حسين الشحات

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا بشأن رحيل النجم حسين الشحات

ترشيحاتنا

الامن الفيدرالي الروسي

محاول اغتيال فاشلة لمسؤول روسي رفيع المستوي

ارشيفي

ميليشيات الحوثي تستهدف مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي

أرشيفية

زلزال بقوة 5.73 درجة يضرب جنوب إيران

بالصور

ميرنا جميل تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي

ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى
ميرنا جميل تخطف الانظار بجمالها الطبيعى

10 فوائد لتناول المياه على الريق .. نصائح لا تتجاهليها

10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق
10 فوائد لتناول المياة على الريق

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حبات مانجو في اليوم؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 حيات مانجة فى اليوم؟

عند ربنا أحسن من ناس كتير .. إطلالات منة فضالي تثير غضب السوشيال

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد