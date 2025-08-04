سفير الهند بالقاهرة: الشركات الهندية ترى في مصر قاعدة مثالية للاستثمار

أكد السفير الهندي في القاهرة، سوريش كي ريدي، أن الهند تمتلك عددًا كبيرًا من رواد الأعمال الذين يسعون إلى توسيع نطاق التعاون مع نظرائهم في مصر، مؤكدًا أهمية الربط المباشر بين قطاع الأعمال في البلدين لفتح آفاق جديدة من الشراكة.



وقال السفير الهندي في مصر خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"،:" مصر تُعد من الوجهات الاستثمارية الواعدة نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إلى جانب توفر الطاقة والبنية التحتية المتطورة التي تدعم جذب الاستثمارات الصناعية.

،وتابع "الشركات الهندية ترى في مصر قاعدة مثالية للاستثمار، ليس فقط بسبب موقعها، بل أيضًا بسبب ما توفره من كوادر إدارية متميزة ورغبة حقيقية في تطوير المهارات المحلية".



كما أشاد السفير الهندي بما تشهده مصر من تسهيلات وإصلاحات تشريعية تُحفّز بيئة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتطوير المشاريع وتوفير بنية تحتية داعمة للمستثمرين، مما يجعل السوق المصري أكثر جاذبية.



وفي جانب التعاون الصحي، أشار ريدي إلى أن الهند تُعرف اليوم بأنها "صيدلية العالم"، حيث تنتج أكثر من60% من الأمصال عالميًا، مؤكدًا وجود إمكانيات كبيرة للتعاون في هذا المجال الحيوي بين البلدين.

