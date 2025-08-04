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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير الهند بالقاهرة: نعمل على جذب السياح الهنود إلى مصر

سفير الهند بالقاهرة
سفير الهند بالقاهرة
هاني حسين

أكد السفير الهندي في القاهرة، سوريش كي ريدي، أن السائح الهندي يُعد من أكثر السائحين إنفاقًا على مستوى العالم، بفضل ارتفاع متوسط الدخل في الهند، وقال: "نعمل على جذب السياح الهنود إلى مصر، خاصة وأن هناك اهتمامًا متزايدًا لدى الهنود بالتجارب الثقافية والتاريخية التي تزخر بها مصر".

وقال في تصريحات على قناة “ تن ”، :" بلادي تعمل حاليًا على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير القطاع الزراعي، واستخدام بذور مقاومة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مصر في هذا المجال يحمل فرصًا واعدة نظرًا لحجم السوق المصري وجودة منتجاته الزراعية.

وأكد السفير الهندي في القاهرة، ان الرمان المصري والفواكه المصرية تعد من أبرز الصادرات التي تلقى اهتمامًا في السوق الهندي، معربًا عن تطلعه لحضور مهرجان المانجو بمحافظة الإسماعيلية كفرصة لتعزيز التعاون الزراعي والتسويقي بين البلدين.
 


وفي سياق منفصل، شدد السفير على أهمية الرقابة ووضع ضوابط واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من استخدامها كمنصة لنشر الفكر المتطرف وتقويض القيم الأخلاقية في المجتمعات.

الهند سفير الهند اخبار التوك شو مصر القاهرة

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