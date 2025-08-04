سفير الهند بمصر: تطابق الرؤى بين القاهرة ونيودلهي في ملفات التنمية والتقدم التكنولوجي ومكافحة الإرهاب

أكد سفير الهند في القاهرة، سوريش كي ريدي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث اتفق الجانبان على موقف موحد من مكافحة الإرهاب، مشددًا ان الهند ومصر تتقاسمان نفس التطلعات لمستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.

وقال في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”، :" مصر تُعد اليوم ركيزة أساسية في المنطقة في مجالات البنية التحتية، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، مشيرًا إلى تطابق في الرؤى بين القاهرة ونيودلهي في ملفات عدة، على رأسها التنمية والتقدم التكنولوجي ومكافحة الإرهاب.

وأضاف انمصر تتحول بسرعة إلى قاعدة إقليمية مهمة، وتقدم نموذجًا طموحًا في تطوير البنية التحتية والصناعة، خاصة في القطاع الدوائي والتقني، وهو ما يفتح آفاقًا كبيرة للتعاون الثنائي".



وأشار إلى أن الهند، التي نجحت مؤخرًا في الهبوط على سطح القمر، تملك خبرات واسعة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتسعى لتبادل هذه الخبرات مع مصر، مضيفًا: "رغم التحديات المرتبطة بكثافة عدد السكان في الهند، إلا أن الحكومة تبنت رؤية تضمن إتاحة الفرص لكل مواطن في التنمية، وتحقيق الربط الرقمي الشامل".

