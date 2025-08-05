مسابقة جديدة لاختيار أفضل شاشة رئيسية للهاتف من مستخدمي أندرويد وiOS

إذا كنت من عشاق التقنية ممن يفضلون تخصيص أجهزتهم بما يعكس شخصيتهم، فهذه فرصتك للتألق! أطلقت منصة PhoneArena مسابقة جديدة للعثور على أكثر تصاميم الشاشات الرئيسية للهاتف إبداعًا وتميّزًا، سواء كنت تستخدم هاتفًا بنظام Android أو iOS.

تصاميم فريدة تلهم مجتمع المستخدمين

على مدار السنوات الماضية، صادفت المنصة العديد من التصاميم الفريدة والمفاجئة أحيانًا لشاشات الهواتف، خاصة مع توفر عدد هائل من أدوات التخصيص في الوقت الحالي. ولذلك قررت إطلاق مسابقة ودية تتيح للمستخدمين مشاركة تصاميمهم، والتصويت على أفضلها، والحصول على إلهام لتصميماتهم القادمة.

كيف يتم اختيار المتأهلين؟

تعتمد معايير الاختيار على الأصالة، والوظيفية، وقبل كل شيء الطابع الشخصي. تدعو المنصة المشاركين لإبراز تصاميمهم الفريدة، والتنسيقات الذكية، والويدجتس التي لا يمكن الاستغناء عنها، وكل ما يجعل الشاشة الرئيسية لهاتفهم تعكس شخصيتهم الحقيقية.

وسيتم عرض أفضل التصاميم المختارة في تحديث خاص يوم 11 أغسطس، ليتمكن المستخدمون من التصويت على المفضلة لديهم، وتتويج "ملك أو ملكة الشاشة الرئيسية".

تصنيفات منفصلة لأندرويد وiOS

حرصًا على العدالة، سيتم تقييم الشاشات الرئيسية في فئتين منفصلتين: واحدة لمستخدمي Android، وأخرى لمستخدمي iOS.

ولا توجد قواعد تحدد ما يمكن أو لا يمكن تضمينه، لكن يجب أن تكون المشاركة عبارة عن الشاشة الرئيسية التي يستخدمها المشارك فعليًا.

يمكن تقديم أكثر من تصميم، لكن سيتم اختيار تصميم واحد فقط لكل مشارك للمرحلة النهائية.

الموعد النهائي لتقديم المشاركات

يمكن إرسال التصاميم حتى نهاية يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025. بعد هذا التاريخ سيتم إغلاق باب المشاركة، وتستغرق اللجنة عدة أيام لاختيار المتأهلين النهائيين، تمهيدًا لإعلان النتائج في 11 أغسطس.