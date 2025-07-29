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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Android 16.. تاريخ الإصدار والأجهزة المؤهلة وميزات جديدة

أندرويد 16
أندرويد 16
لمياء الياسين

عادةً ما تُصدر جوجل إصدارًا جديدًا من أندرويد في شهر أكتوبر، ولكن هذا العام، وصل أندرويد 16 قبل الموعد المُحدد بكثير في يونيو. يُعد هذا مفاجأة سارة لمستخدمي جوجل بيكسل، ويعني أيضًا أن هواتف Vivo ستتلقى أندرويد 16 أسرع من المعتاد.

تعمل شركة Vivo على نظام أندرويد 16 منذ أشهر. وكانت أيضًا جزءًا من قائمة شركاء النسخة التجريبية لنظام أندرويد 16، وبدأت في توفير الوصول المبكر للبرنامج في مايو. ومن المتوقع أن يتم إصداره قريبًا. إليك المعلومات المتعلقة بتحديث أندرويد 16 لجهاز Vivo الخاص بكم.


تاريخ إصدار Vivo Android 16 (Funtouch OS 16)

لم تعلن شركة Vivo عن تاريخ إصدار أو جدول زمني لإطلاق نظام التشغيل Funtouch OS 16، والذي سيعتمد على نظام Android 16. و، إذا كانت الإصدارات السابقة هي المعيار، فلا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من بضعة أسابيع.

في العام الماضي، كانت فيفو أسرع شركة في إصدار تحديث أندرويد 16 لأجهزتها. والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنها أصدرت التحديث قبل جوجل. استعادت الشركة المصنعة لنظام أندرويد مكانتها هذا العام، ولكن من المتوقع أن تكون فيفو متأخرة جدًا.
وقد أصدرت العلامة التجارية الصينية بالفعل النسخة التجريبية من نظام التشغيل Android 16 لبعض الأجهزة، بما في ذلك Vivo X200 Pro وiQOO 13. وسيكون هناك أيضًا برنامج Funtouch OS 16 التجريبي قبل الطرح الثابت، والذي سيعطينا نظرة أفضل على الميزات والترقيات الجديدة.

في حين أننا لا نملك خريطة الطريق الرسمية حتى الآن، فمن المرجح أن يبدأ طرح Android 16 مع الهواتف الحديثة الراقية من سلسلة X وiQOO من Vivo، تليها تشكيلات متوسطة المدى، مثل سلسلة V وT وiQOO من Vivo، ثم يشق طريقه تدريجيًا إلى الهواتف ذات الأسعار المعقولة.

أجهزة Vivo ستحصل على تحديث Android 16 و Funtouch OS 16

لم تعلن شركة Vivo عن الأجهزة التي سيتم ترقيتها إلى نظام التشغيل Funtouch OS 16 المستند إلى نظام التشغيل Android 16. لذا، كان علينا الاعتماد على سياسة تحديث البرامج وقليل من التخمين لإعداد القائمة التالية.

أجهزة فيفو
 

فيفو X200، X200 Pro، X200 Ultra، X200 FE، X200 Pro mini، X200s
فيفو X100، X100 برو، X100 ألترا، X100s، X100s برو
فيفو X90، X90 برو، X90 برو+، X90s

سلسلة فيفو V

فيفو V50، V50e، V50 لايت (LTE/5G)
فيفو V40، V40 لايت، V40 برو، V40e، V40 SE
فيفو V30، V30 لايت 4G، V30 برو، V30e، V30 SE

سلسلة فيفو تي

فيفو T4، T4 لايت، T4 الترا، T4x
فيفو T3، T3 لايت، T3 برو، T3 الترا، T3x
سلسلة فيفو Y

فيفو Y400 برو

فيفو Y300، Y300 بلس، Y300 برو، Y300 برو+، Y300 GT، Y300t، Y300i
فيفو Y200 4G، Y200+، Y200 Pro، Y200e، Y200 GT، Y200i، Y200t

فيفو Y39
 

فيفو Y29 4G، Y29s
فيفو Y19، Y19s برو

سلسلة Vivo Pad

فيفو باد 5، باد 5 برو
فيفو باد SE
فيفو باد 3، باد 3 برو
أجهزة iQOO

سلسلة أرقام iQOO

اي كيو او او 13
اي كيو او او 12، 12 برو
iQOO 11، 11 برو، 11s

سلسلة iQOO Z

iQOO Z10، Z10x، Z10R، Z10 لايت، Z10 توربو، Z10 توربو برو
iQOO Z9، Z9 Lite، Z9x، Z9s، Z9s Pro، Z9 Turbo، Z9 Turbo+، Z9 Turbo Endurance

سلسلة iQOO Neo

iQOO Neo 10، Neo 10 Pro، Neo 10 Pro+، Neo 10R
iQOO نيو 9، نيو 9 برو، نيو 9 إس برو، نيو 9 إس برو+
 

جوجل هواتف Vivo جوجل بيكسل نظام أندرويد 16 نظام التشغيل Android 16

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