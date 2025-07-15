جوجل تتجه لدمج Android و ChromeOS في منصة موحدة

في خطوة استراتيجية جديدة، أكدت جوجل أنها بصدد دمج نظامي Android وChromeOS في منصة واحدة، وهو ما يُعد تحولًا جذريًا في نهج الشركة تجاه منتجاتها البرمجية.

جاء هذا الإعلان عبر الرئيس التنفيذي لنظام Android في جوجل، سامير سامات، خلال مقابلة مع موقع TechRadar، حيث كشف عن الخطة وأهدافها المستقبلية.

سامات، وخلال حديثه مع الصحفي لانس أولانوف، أبدى اهتمامه بكيفية استخدام الأخير لأجهزة آبل المختلفة مثل MacBook وiPhone و Apple Watch بطريقة متكاملة، ثم علّق قائلاً:"سألت لأننا بصدد دمج ChromeOS وAndroid في منصة واحدة، وأرغب بشدة في معرفة كيف يستخدم الناس حواسيبهم المحمولة اليوم، وما الذي ينجزونه عبرها".

خطوة منطقية طال انتظارها

يُعد هذا الدمج خطوة منطقية تسعى من خلالها جوجل إلى جعل أجهزتها – بالإضافة إلى أجهزة الطرف الثالث التي تعمل بأنظمة تشغيلها – أكثر تماسكًا وتكاملًا، على غرار ما تفعله آبل بنجاح بين أجهزتها المختلفة.

ورغم أن البعض يرى أن قرار الدمج كان يجب أن يتم منذ البداية، إلا أن هذه المبادرة، وإن جاءت متأخرة، قد تمهد الطريق لتجربة مستخدم موحدة وقوية عبر أجهزة جوجل المتنوعة.

مؤشرات مبكرة على خطة الدمج

لم تكن التحضيرات لهذا التغيير مفاجئة تمامًا. ففي العام الماضي، أعلنت جوجل أنها ستبدأ في بناء ChromeOS على نفس البنية التحتية التقنية التي يعتمد عليها نظام Android.

كما أن ChromeOS يدعم تشغيل تطبيقات Android منذ سنوات، وبعض هذه التطبيقات يتضمن أوضاعًا مخصصة للعمل على الشاشات الكبيرة.

إضافة لذلك، فإن إصدار Android 16 المنتظر يأتي مع واجهة سطح مكتب شبيهة بوضع Samsung DeX، ما يُعزز من جاهزية النظام ليكون مناسبًا لأجهزة اللابتوب وسطح المكتب.

التطبيق العملي يبدأ مع أجهزة XR

من المتوقع أن تبدأ نتائج هذا الدمج في الظهور تدريجيًا خلال الأشهر القادمة، خاصة مع وصول أجهزة Android XR وهي أجهزة مخصصة لتقنيات الواقع الممتد. تلك الأجهزة ستُشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى تكامل النظام الجديد، وقد تكون نقطة الانطلاق الحقيقية لمنصة موحدة تجمع بين مرونة Android وسرعة وأمان ChromeOS.