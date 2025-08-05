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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5 أغسطس 2025

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، متأثرة بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية مع ترقب الأسواق لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم كالتالي:

عيار 24: 5257 جنيهًا للجرام

عيار 22: 4820 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4600 جنيه للجرام

عيار 18: 3942 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3065 جنيهًا للجرام

عيار 12: 2628 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21): 36800 جنيه


وعالميًا ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل نحو 3372 دولارًا للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتراجع بيانات التوظيف في الولايات المتحدة خلال يوليو الماضي.

وشهدت الأسعار محليًا زيادة قدرها نحو 30 جنيهًا لعيار 21، و35 جنيهًا لعيار 24 مقارنة بإغلاق أمس، فيما ارتفع الجنيه الذهب بأكثر من 240 جنيهًا دفعة واحدة.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من تاجر إلى آخر تبعًا للمصنعية والدمغات والرسوم، بينما يبقى السعر العالمي للأوقية هو المحرك الرئيسي لاتجاهات السوق المحلي.

الذهب البورصات العالمية السياسة النقدية الأمريكية

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