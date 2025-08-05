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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين تنظم الرياضة الروحية السنوية لصوم السيدة العذراء

القداس الإلهي
القداس الإلهي
ميرنا رزق

برعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، نظمت الرعية الرياضة الروحية السنوية، بمناسبة صوم السيدة العذراء، استعدادًا لاستقبال عيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.

أيوب العهد الجديد

أقيمت الرياضة الروحية تحت شعار "أيوب العهد الجديد"، في الفترة من الأول، وحتى الثالث من أغسطس الجاري، بمشاركة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة.

وألقى الأب زكريا حربي الكرملي التأمل الأول للرياضة الروحية بعنوان "حضور الله وقت المرض"، فيما قدم القمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، الإرشاد الثاني للرياضة حول "حضور الله وقت العوز".

كذلك، تحدث الأب أنطونيوس إسكندر، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، في العظة الختامية للرياضة الروحية عن "حضور الله وقت الممات".

تضمنت الرياضة الروحية أيضًا صلاة القداس الإلهي اليومي، وتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ورفع بخور عشية، بالإضافة إلى الترانيم الروحية، بقيادة كورال سيدة البشارة.

القداس الكنيسة العهد الجديد صوم السيدة العذراء الأنبا إبراهيم إسحق

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