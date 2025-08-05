كاتب صحفي: مجلس الشيوخ ضرورة وطنية لصناعة القرار ودعم التنمية

قال الكاتب محمد عبد الناصر إن الانتخابات الجارية لا تقتصر فقط على ممارسة ديمقراطية، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء مؤسسات تشريعية قوية ومتوازنة، مشدداً على أهمية مجلس الشيوخ في الحياة النيابية المصرية.

واعتبر عبد الناصر أن وجود المجلس يمثل دعامة أساسية لاستقرار النظام السياسي، وتعزيز مبدأ التشاور والتوازن بين السلطات.

دور تشريعي واستشاري فاعل

وأوضح في تصريحات لصدي البلد أن مجلس الشيوخ لا يقتصر دوره على سن القوانين، بل يضطلع بوظائف استشارية مهمة تساهم في صناعة القرار الوطني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية.

وأضاف أن المجلس يراجع ويحلل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويقدم رؤى مهمة تساهم في إنجاح السياسات العامة للدولة.

نحو دعم خطط التنمية ورؤية 2030

وأكد عبد الناصر أن مشاركة المواطنين في انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ تكتسب بعداً استراتيجياً، كون المجلس شريكاً أساسياً في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مؤسسات قوية، تملك من الكفاءة والخبرة ما يؤهلها لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.