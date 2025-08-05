المستشار شريف العقبي: لجنة واحدة بالجيزة تنتظر وصول رئيسها

قال القاضي أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك متابعة لعملية فتح اللجان بالمحافظات.

وقال المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، إن الأمور تسير بانتظام، وكانت هناك حوالي 15 لجنة كانت بها كثافة كبيرة أمس في أول يوم، وإن هناك متابعة مستمرة، وإن الجيزة بها لجنة 179 بالصف، سيتم فتحها حالة وصول رئيس اللجنة.

وبدأت اللجان الفرعية في جميع محافظات جمهورية مصر العربية صباح اليوم، الثلاثاء، في الساعة التاسعة صباحا، فتح أبوابها لليوم الثاني على التوالي لاستقبال المصريين للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وفق الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت مدة توصيت المصريين بالخارج يومي الجمعة والسبت الماضيين، وانتهت فترة الصمت الدعائي للمرشحين بـ انتخابات مجلس الشيوخ، كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الخميس الماضي.

وتقدّم 4 مرشحين بطلبات للتنازل عن ترشحهم على المقاعد الفردية، ثلاثة منهم عن دائرة محافظة القاهرة، والرابع عن دائرة محافظة الوادي الجديد، ليصبح إجمالي عدد المُرشحين على النظام الفردي 424 مرشحًا، منهم 183 مرشحاً مستقلاً، و241 مرشحاً عن الأحزاب السياسية.