تطبيق إلكتروني وتيسيرات لذوي الهمم في انتخابات «الشيوخ» بكفر الشيخ

قالت أميرة قمر، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة كفر الشيخ يشهد انتظامًا ملحوظًا وتيسيرات متعددة للناخبين، مشيرة إلى أن اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة واللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت المراسلة، خلال مداخلة مباشرة عبر قناة «إكسترا نيوز»، من أمام مجمع مدارس هدى شعراوي للتعليم الأساسي، أحد أكبر المقرات الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت لتسهيل عملية التصويت، خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، مع توفير كل المستلزمات اللوجستية من أحبار وأقلام وتعليمات إرشادية، مؤكدة أن أجواء التصويت تسير في هدوء ونظام، مع انتشار فرق تنظيمية وتنسيقية تابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشارت «أميرة قمر» إلى أن أحد العوامل اللافتة في هذه الانتخابات هو استخدام عدد كبير من الناخبين للتطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي ساعدهم في معرفة لجانهم بسهولة.

وأضافت أن بعض المواطنين الذين تواصلوا معنا أشادوا بفعالية التطبيق، وتمكن بعضهم من تغيير مقر لجنته ليكون الأقرب لمحل إقامته الرسمي، ما ساهم في رفع نسب المشاركة وسهولة الوصول إلى مقار الاقتراع.