أسامة الشاهد: الغرف التجارية تدعم مبادرة خفض الأسعار والتوسع في منافذ "سوق اليوم الواحد"

شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الغرف التجارية من مختلف المحافظات، إلى جانب عدد من كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية الكبرى.

وأكد الشاهد، أن الاجتماع يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن استقرار السوق وحماية المستهلك يمثلان أولوية قصوى تتطلب تكاتف كافة الجهود، وهو ما يظهر بوضوح في الطرح الذي قدمه وزير التموين ورئيس الاتحاد، والذي يجسد وجود إرادة سياسية واقتصادية جادة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح رئيس غرفة الجيزة، أن الغرف التجارية ستكون في مقدمة الداعمين لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، المقرر انطلاقها في الخامس من أغسطس، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال.

وأضاف أن غرفة الجيزة ستعمل على حشد جهود التجار والموردين لدعم المبادرة بما يسهم في تخفيف الضغوط عن الفئات الأكثر تأثرًا بالتضخم، مع الحفاظ على قواعد المنافسة وآليات السوق.

وفي هذا السياق، دعا الشاهد إلى التوسع في منافذ "سوق اليوم الواحد" داخل محافظة الجيزة لتوفير السلع الأساسية بأسعار التكلفة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج أثبت نجاحه كأداة فعالة للتدخل السريع في ضبط الأسواق. كما ناشد وزارة التموين بأن تبدأ المبادرة بتوجيه شركاتها التابعة لتخفيض أسعار منتجاتها، لتكون نموذجًا يُحتذى به لبقية التجار والمنتجين.

واختتم الشاهد بالتأكيد على أن غرفة الجيزة ستواصل التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ووزارة التموين لمتابعة تنفيذ المبادرة واقتراح حلول عملية للتحديات اليومية، بما يضمن حماية المستهلك واستدامة النشاط التجاري في إطار شراكة وطنية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.