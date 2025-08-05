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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما باستاد القاهرة

بطولة العالم لكرة اليد
بطولة العالم لكرة اليد
القسم الرياضي

يفتتح  منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، منافسات بطولة العالم الحادية عشرة لكرة اليد تحت 19 عاما، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم" بمواجهة كوريا الجنوبية في السابعة و النصف مساء غدا الأربعاء  علي صالة استاد القاهرة الدولي .

و يقام حفل الإفتتاح في السابعة إلا خمسة  مساء بحضور المسئولين و علي رأسهم وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحية حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي و مجلس اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي  و ينتهي في السابعة و النصف إلا خمسة دقائق.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين واليابان.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع البحرين في السابعة والنصف مساء غدا الخميس، قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بلقاء اليابان في السابعة والنصف من مساء السبت المقبل.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

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