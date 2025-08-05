إصابة شخصين في حريق بشقة سكنية بالخانكة

شهد شارع مصنع الصابون بمنطقة القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثاني في عقار مكوّن من 3 طوابق، دون وقوع خسائر في الأرواح.



وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ سيارتي إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.



وأسفر الحريق عن إصابة شخصين باختناق نتيجة تصاعد الأدخنة، وتم نقلهما إلى مستشفى الخانكة المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وحالتهما مستقرة.



فيما انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة لمعاينة موقع الحريق، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وبيان أسباب اندلاع النيران.