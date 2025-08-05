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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عضو القومي للمرأة: الانتخابات ليست استحقاقًا دستوريًا فحسب بل قرار مصيري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

قالت رشا مهدي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن يومي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يمثلان لحظة حاسمة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن هذا الاستحقاق ليس مجرد إجراء دستوري، بل هو تعبير مباشر عن مستقبل الوطن واستقراره.

وأضافت، خلال لقاء مباشر عبر قناة صدى البلد، مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، أن المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات تحمل دلالات قوية أمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن المشهد الانتخابي يعكس وعي المواطن المصري بطبيعة المرحلة الحالية، واصطفافه خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات.

المشهد الانتخابي رسالة للعالم عن وعي الشعب المصري واصطفافه خلف قيادته

وأشارت إلى أن العملية الانتخابية هذا العام تحظى باهتمام كبير على كافة المستويات، نظرًا لدور مجلس الشيوخ في دعم الحياة التشريعية والمساهمة في استقرار الدولة.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 المجلس القومي للمرأة المشهد الانتخابي

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