اللواء خيرت بركات يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025

أدلى اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، التي تُجرى داخل مصر خلال يومين، وذلك بلجنته الانتخابية بمدرسة “طبرى الحجاز الثانوية بنين” بمصر الجديدة، وسط أجواء تنظيمية هادئة وإقبال متزايد من المواطنين.

وأكد بركات، عقب الإدلاء بصوته، أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، باعتباره أحد أوجه ممارسة الديمقراطية، وركيزة أساسية من ركائز بناء الجمهورية الجديدة، مشيدًا بالتنظيم الجيد للعملية الانتخابية، والجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية لضمان سير الانتخابات بسلاسة ونزاهة.

ودعا جميع العاملين بالجهاز إلى المشاركة الإيجابية والتعبير عن إرادتهم الحرة من خلال صناديق الاقتراع، بما يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على المساهمة في صياغة مستقبل الوطن.