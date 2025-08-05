عضو القومي للمرأة: مشاركة المصريات في الانتخابات مشرفة وتعكس وعيًا وطنيًا

أكدت رشا مهدي، عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية كانت وما زالت صمام أمان وسندًا قويًا للدولة المصرية، مشيرة إلى أن مشاركتها الفعّالة في الاستحقاقات الدستورية تعكس عمق وعيها الوطني، وإيمانها بدورها في حماية الوطن ودعم استقراره.

المرأة دائمًا في الصفوف الأولى

وأوضحت مهدي، خلال لقائها في التغطية المباشرة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عبر قناة صدى البلد، مع الإعلاميين آية شعيب وأحمد دياب، أن السيدات المصريات تصدرن المشهد الانتخابي في جميع الاستحقاقات السابقة، وها هنّ اليوم يواصلن أداء هذا الدور بإقبالهن المشرف على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت أن المرأة المصرية تتمتع بإحساس وطني عالٍ، يدفعها للتواجد في الصفوف الأمامية كلما شعرت بالخطر على الوطن، مؤكدة أن هذا الإحساس الفطري بالمسؤولية هو ما يجعلها عنصرًا فاعلًا في الحياة السياسية والمجتمعية.

دور مجلس الشيوخ وأهمية الاختيار

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة إلى أن مجلس الشيوخ يُعد مجلس الحكماء والخبراء، وله دور محوري في دعم المؤسسة التشريعية من خلال دراسة الأثر التشريعي للقوانين قبل إصدارها، ما يضع على عاتق الناخبين مسؤولية اختيار أعضاء يمتلكون الخبرة والرؤية.

واختتمت رشا مهدي تصريحاتها بالتأكيد على أن المرأة المصرية ستظل دائمًا في مقدمة الصفوف، داعية جميع المواطنين للمشاركة الإيجابية، لما تمثله هذه الانتخابات من خطوة جديدة نحو ترسيخ دعائم الاستقرار والديمقراطية.