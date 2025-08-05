مدير أمن الإسماعيلية يتفقد سير استحقاق الشيوخ .. صور

تفقد اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، قوات تأمين لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025.



واطمأن مدير أمن الإسماعيلية على تنفيذ خطة تأمين لجان الانتخابات بكل دقة، مشيدًا بالتزام رجال الشرطة بالتعليمات الواردة إليهم.

وشدد اللواء محمد عامر، علي ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والتأكيد على حُسن معاملة الناخبين، ومساعدة كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في التوجه إلى لجانهم بكل سهولة ويُسر.

ويكثف رجال مديرية أمن الإسماعيلية من تواجدهم بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ، فضلًا عن انتشار الدوريات الثابتة والمتحركة بكافة الأحياء، وذلك لتأمين العملية الانتخابية، بالتزامن مع وضع بوابات إلكترونية على بوابات اللجان، وتواجد الكلاب البوليسية بمحيط اللجان، في ظل إشادة من الناخبين بجهود رجال الشرطة في تأمين العملية الانتخابية.



يشار إلي أن محافظة الإسماعيلية، تضم ١٣٥ مركز انتخابي على مستوى مراكز ومدن المحافظة (بإجمالي عدد ١٢٠ مدرسة و١١ معهد أزهري ومركز ثقافة واحد و٣ مراكز شبابية) ولجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، لاستقبال نحو ٩٩٩ ألف و٢٤٨ ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ والمقرر إقامتها داخل جمهورية مصر العربية في ٤ و٥ أغسطس ٢٠٢٥.

تضم دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية ٤ مراكز انتخابية، ودائرة قسم ثانِ مدينة الإسماعيلية تضم ١٢ مركز انتخابي، ودائرة قسم ثالث مدينة الإسماعيلية تضم ٧ مراكز انتخابية وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة الإسماعيلية ٢١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة أبوصوير ١٩ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القصاصين ١١ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة التل الكبير ١٢ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة غرب ١٤ مركز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة القنطرة شرق ٦ مراكز، وعدد المراكز الانتخابية بمركز ومدينة فايد ٢٩ مركزا.