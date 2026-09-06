محمد الأمين يشارك في احتفال السفارة التركية بالقاهرة بالعيد القومي لتركيا

شارك محمد الأمين رئيس المكتب التنفيذي لحزب المحافظين في احتفال السفارة التركية بالقاهرة بالعيد القومي لتركيا الأمين، رئيس المكتب التنفيذي لحزب المحافظين، في الاحتفال بالعيد القومي لجمهورية تركيا، وذلك بدعوة رسمية من السفارة التركية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات المصرية التركية ودعم جسور التواصل والتبادل الثقافي بين الشعبين.

ووجه الأمين، في تصريحات صحفية، التهنئة إلى الجمهورية التركية وشعبها بمناسبة العيد القومي، مؤكدًا أن العلاقات المصرية التركية شهدت خلال الفترة الأخيرة خطوات مهمة نحو استعادة زخمها وتعزيز الحوار والتنسيق المشترك، لافتًا إلى أن الزيارتين المتبادلتين للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي إلى أنقرة والقاهرة أسهمتا في ترسيخ المسار الإيجابي والاستراتيجي للعلاقات بين البلدين.

وأكد أن العلاقات المصرية التركية تتمتع بخصوصية كبيرة، وتستند إلى روابط تاريخية وحضارية ممتدة، مشيرًا إلى أن البلدين يمثلان محورًا مهمًا في المنطقة، بالنظر إلى دورهما في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وهو ما يجعل استمرار التنسيق والتشاور بين القاهرة وأنقرة أمرًا بالغ الأهمية في ظل التحديات الراهنة.

وأشار محمد الأمين إلى أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض مزيدًا من التقارب المصري التركي والتوافق بشأن الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في الشرق الأوسط أو منطقة القرن الأفريقي، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين، والذي يستهدف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، بما يعكس قوة الشراكة الاقتصادية وحرص القاهرة وأنقرة على توسيع آفاق التعاون المشترك.