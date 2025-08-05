المفوضية الأوروبية: يجب تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا حيث قالت المفوضية الأوروبية، إنه يجب أن تكون غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وأوضحت: نرفض تغيير الوضع الديموجرافي لسكان قطاع غزة، ونجري مفاوضات مع إسرائيل بشأن التزاماتها بالوضع الإنساني في غزة.

وقال الرئيس السيسي إن الوضع في غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة.

وأضاف: “نوجه نداءً للرأي العام العالمي بأن الوضع في قطاع غزة يستخدم كورقة سياسية للمساومة”.

ولفت إلى أن الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأن أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى قطاع غزة من مصر ودول أخرى، وأن الادعاءات بمشاركة مصر في حصار قطاع غزة إفلاس.