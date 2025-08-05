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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. محمد نوح من التجارة إلى الفن

محمد نوح
محمد نوح
أحمد إبراهيم

يحل اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، ذكرى ميلاد الفنان محمد نوح، الذى ولد في 8 يناير، عام 1937، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، عن عمر يناهز الـ 75 عاما.

وقدم محمد نوح، عدد من الأعمال الغنائية والفنية التى تظل علامة فى تاريخ الغناء العربى، كما قدم عدد من الأدوار التمثيلية والتى وصل عدها إلى 15 عملا فنيا كما قدم 20 عملا موسيقيا.

محمد نوح وحياته

ولد محمد نوح بمدينة طنطا بدلتا النيل في الثامن من يناير عام 1937 وتخرج فى كلية التجارة جامعة الإسكندرية ثم نال دبلوم معهد الموسيقى العربية كما درس في جامعة ستانفورد الأمريكية التأليف الموسيقي.

وبدأ الراحل محمد نوح حياته في المسرح الغنائي المصري كمطرب وممثل كما اشتهر بقدرته الفائقة على عزف عدة آلات موسيقية بينها البيانو والعود والكمان والناي.

محمد نوح ومسيرته

ولحن محمد نوح موشحات وأغنيات لمطربين كبار بينهم نجاح سلام وعلي الحجار ومحمد الحلو ومحمد ثروت وعفاف راضي كما وضع الموسيقى التصويرية لعدد كبير من الأعمال الفنية وتولى إخراج عمل سينمائي بعنوان "رحلة العائلة المقدسة".

شارك فى بطولة عدد من الأفلام وهى " الزوجة الثانية' و'شباب في العاصفة' و'السيد البلطي" وقام بإخراج فيلم قصير يحمل اسم ' رحلة العائلة المقدسة' وابنته هى الإعلامية سحر نوح زوجة الإعلامى الرياضى مدحت شلبى .

واشتهر الفنان والمطرب محمد نوح بأغانيه الوطنية في فترة السبعينيات وخاصة أغنية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد" التي أصبحت وقتها رمزا لأمل جيل تلك الفترة في نهوض بلدهم بعد حرب أكتوبر 1973.

وحاز محمد نوح على جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1991 وجائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نفس العام.

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