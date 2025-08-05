قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإفتاء توضح كيفية جمع وقصر الصلاة.. اعرف جميع الحالات بالتفصيل
توافد كبير لسيدات العياط على اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهن في مجلس الشيوخ
شاهد| رد فعل مفيدة شيحة على حذف تيك توك 2.9 مليون فيديو مخالف في مصر
الهيئة الوطنية: بدء فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت في انتخابات الشيوخ التاسعة مساء
محمد صبحي في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. القصة الكاملة
الشرطة تساعد الناخبين فى انتخابات الشيوخ 2025 .. شاهد
مدبولي يبحث مع رئيس جمهورية فيتنام عددا من الملفات المشتركة
أكثر من 70% من مساعدات غزة خلال 21 شهرًا قدمتها مصر.. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الفيتنامي
وزير التعليم: مصر بها 172 مدرسة زراعية على مساحة تقترب من 3 آلاف فدان
التعليم: الدولة تشهد طفرة كبيرة في تطوير المدارس الزراعية
صحيفة بريطانية تكشف فساد عضو لوردات في التحريض على فلسطين
محمد عبد اللطيف: مصر تضم 1270 مدرسة تعليم فني من بينها 172 زراعية.. ووزير الزراعة: نؤسس لجيل جديد يقود التنمية ويحسن حياة الريف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات.. وسيارة صينية تحطم تريلا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

 

إيلون ماسك يحصل على دعم 29 مليار دولار مقابل عدم التخلي عن تسلا

أعلنت تسلا عن حزمة دعم مالي ضخمة لإبقاء إيلون ماسك في منصبه، بقيمة 29 مليار دولار على شكل أسهم. 

جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المناقشات داخل مجلس الإدارة لضمان استمرار قيادة ماسك لمسيرة الشركة وسط تحديات السوق وتوجهها نحو الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة.

 

شاهد| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات

BMW تكشف عن سيارة اختبارية صديقة للبيئة مصنوعة بشكل كامل من مواد مُعاد تدويرها. النموذج يعبّر عن رؤية الشركة لمستقبل مستدام، ويُظهر كيف يمكن تحويل النفايات إلى تصميم فاخر وأنيق دون التأثير على الأداء أو الجودة.

 

سيارة صينية تدمر "تريلا" في اختبار التصادم للحوادث

سيارة كهربائية صينية تذهل المتابعين بعد تحطم شاحنة ضخمة "تريلا" بالكامل خلال اختبار تصادم. الفيديو أثار ضجة على وسائل التواصل وأعاد الجدل حول معايير الأمان العالية التي باتت توفرها السيارات الصينية الحديثة.

 

أمازون تبدأ بيع سيارات مستعملة في هذا البلد

أمازون توسّع نشاطها وتبدأ رسميًا بيع السيارات المستعملة في الولايات المتحدة، مع تقديم تجربة شراء رقمية شاملة تشمل الفحص والضمان وخيارات التوصيل، ما يهدد بإعادة تشكيل سوق السيارات التقليدي.

أخبار السيارات إيلون ماسك BMW سيارة صينية سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

شاكر محظور - بلوجر

مش قادر أقعد فى الحبس.. شاكر محظور لـ محاميه: طلعني من هنا

حامد حمدان

حمدان يثير الجدل برسالة بعد أنباء انتقاله للزمالك.. هل تمت الصفقة؟

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

تعاطي مخدرات وحيازة سلاح وفيديوهات خادشة.. قرار عاجل من المحكمة ضد شاكر محظور

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

بسبب فيديوهات خادشة للحياء.. قرار قضائي ضد سوزي الأردنية

الإيجار القديم

آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف

سمية الكتامي الأولي علي الجمهورية

إصابة الأولي على الجمهورية في حادث تصادم ونقل والدها إلى المستشفى لإجراء جراحة عاجلة

محمد صبحي

بعد نقله للمستشفى.. الحالة الصحية للفنان محمد صبحي| خاص

ترشيحاتنا

انتخاباب مجلس الشيوخ

ضباط وأفراد الشرطة بأسوان يضربون المثل في مساعدة كبار السن أمام اللجان الانتخابية

وزير الثقافة

تطوير السينما أولوية وطنية.. وزير الثقافة يترأس اجتماع الشركة القابضة للاستثمار في المجالات السينمائية

قطاع غزة

رهائن على حافة الموت.. هل تُجبر صورهم نتنياهو على صفقة التبادل؟

بالصور

لا تفتح فمك قبل القراءة .. دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك

لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك
لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك
لا تفتح فمك قبل قراءة هذا! دليل التعامل مع مشاكل غضروف الفك

إيلون ماسك يحصل على دعم 29 مليار دولار مقابل عدم التخلي عن تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

مستقبل وطن بالشرقية يحث المواطنين علي المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

شاهد| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات

BMW iX3
BMW iX3
BMW iX3

فيديو

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

الفتيات يتصدرن المشهد في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

المزيد