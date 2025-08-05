أخبار السيارات| أحدث سيارة BMW مصنوعة من المخلفات.. وسيارة صينية تحطم تريلا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، ويهتم الموقع بنشر تقارير عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات، بالإضافة إلى أسعار ومواصفات السيارات المختلفة.

أعلنت تسلا عن حزمة دعم مالي ضخمة لإبقاء إيلون ماسك في منصبه، بقيمة 29 مليار دولار على شكل أسهم.

جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المناقشات داخل مجلس الإدارة لضمان استمرار قيادة ماسك لمسيرة الشركة وسط تحديات السوق وتوجهها نحو الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة.

BMW تكشف عن سيارة اختبارية صديقة للبيئة مصنوعة بشكل كامل من مواد مُعاد تدويرها. النموذج يعبّر عن رؤية الشركة لمستقبل مستدام، ويُظهر كيف يمكن تحويل النفايات إلى تصميم فاخر وأنيق دون التأثير على الأداء أو الجودة.

سيارة كهربائية صينية تذهل المتابعين بعد تحطم شاحنة ضخمة "تريلا" بالكامل خلال اختبار تصادم. الفيديو أثار ضجة على وسائل التواصل وأعاد الجدل حول معايير الأمان العالية التي باتت توفرها السيارات الصينية الحديثة.

أمازون توسّع نشاطها وتبدأ رسميًا بيع السيارات المستعملة في الولايات المتحدة، مع تقديم تجربة شراء رقمية شاملة تشمل الفحص والضمان وخيارات التوصيل، ما يهدد بإعادة تشكيل سوق السيارات التقليدي.