واجب وطني ولازم نشارك.. النائبة مها شعبان تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

أدلت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، بصوتها اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك في مدرسة أحمد شوقي الابتدائية بمدينة قلين.

وأكدت النائبة مها شعبان، عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في الانتخابات «واجب وطني»، ودعت المواطنين إلى النزول والمشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

وأشارت النائبة مها شعبان إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابية البرلمانية تساهم في رسم مستقبل أفضل لبلادنا وأولادنا.

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ تجرى في 442 لجنة فرعية على مستوى مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.