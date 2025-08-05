محافظ كفر الشيخ: انتظام التصويت في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

أكد اللواء الدكتور علاء عبدالعاطي، محافظ كفرالشيخ، أن اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 شهد انتظامًا ملحوظًا في سير العملية الانتخابية داخل اللجان، مشيرًا إلى أن الأمور تسير بسلاسة ولم يتم رصد أي مخالفات حتى الآن.

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا لايف"، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية لتيسير إجراءات التصويت أمام المواطنين، مع اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومنظمة، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تسجل أي حالات تحرش أو مخالفات انتخابية.

وأوضح أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا براحة كبار السن، حيث تم تخصيص أماكن مريحة لهم داخل مقار الاقتراع، مع متابعة دقيقة لتلبية احتياجات الناخبين على مدار اليوم الانتخابي.