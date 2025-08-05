تعليم الوادي الجديد ينشر تفاصيل النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2025-2026 حتى مواليد 30 نوفمبر 2019 فى جميع الإدارات التعليمية على أن يكون القبول بالمدارس المرفقة ولا يجوز التحويل إلا بعد مرور عام دراسي كامل، وكذاك إذا توفرت أماكن في المدارس المحول اليها، هذا إلى جانب المدارس التي لا يوجد نزول بالسن بها تقبل الأطفال المسجلين بالمدرسة في مرحلة رياض الاطفال في حالة وجود أماكن لهم وينطبق عليهم شرط السن.

أكد الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أن هذا القرار جاء استجابة لرغبات أولياء الأمور الذين في إلحاق أبنائهم بالتعليم الإلزامي للعام الدراسي الحالي، لافتا إلى أن قرار النزول بين قبول الصف الاول الابتدائي جاء نظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

أضاف وكيل تعليم الوادي الجديد، أنه سيتم القبول بالمدارس التى بها أماكن شاغرة بما لا يتجاوز الكثافة المقررة مشيرا إلي أنه سيتم قبول المتقدمين تنازليًا من الأكبر سنًا تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، موضحا أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة باتخاذ ما يلزم من إجراءات في ضوء هذا القرار، مؤكدا أن المديرية تسعى إلي تلبية رغبات أولياء الأمور قدر المستطاع وفق رؤية وزارة التربية والتعليم بشأن تحقيق كثافة الفصول.