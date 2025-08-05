تنسيقية شباب الأحزاب: إقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.. وكل صوت سطر في بناء الوطن

أكدت صابرين حجازي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الإقبال على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ كان ملحوظًا في مختلف اللجان، سواء من الشباب أو النساء أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة إلى أن الجميع حرص على الحضور منذ الصباح الباكر، لا سيما في المناطق الريفية.

وخلال متابعتها لسير العملية الانتخابية من محافظة البحيرة، أضافت حجازي في تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تمثل تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب، مؤكدة أن "كل مواطن يشارك بصوته إنما يكتب سطرًا في بناء الوطن".

وأكدت أن فرق المتابعة رصدت مشاركة واسعة من الفئة العمرية التي بلغت الثامنة عشرة لتوها، ما يعكس "إيمانًا حقيقيًا من الشباب بأهمية المشاركة السياسية، وتمسكًا بالأمل في مستقبل أفضل".

