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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالحليم قنديل: الجانب الفلسطيني من معبر رفح غير صالح للاستخدام

عبدالحليم قنديل
عبدالحليم قنديل
قسم التوك شو

قال الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل إن معبر رفح من الجهة الفلسطينية مدمّر بالكامل، مشيرًا إلى أن البنية التحتية داخل قطاع غزة، بما في ذلك الطرق المؤدية إلى المعبر، أصبحت غير صالحة للاستخدام نتيجة القصف المتواصل.

وأضاف قنديل، ، خلال لقاء مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبق سبق أن اتهم مصر، خلال النظر في قضية الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بأنها تغلق المعبر وتتحمّل مسؤولية ما يعانيه الشعب الفلسطيني. كما كرر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، هو الآخر، الاتهام نفسه، زاعمًا أن مصر تمنع الفلسطينيين من العبور.

وأشار إلى أن هناك حملة متصاعدة، من قوى دولية وجهات داخل إسرائيل، تهدف إلى إزاحة السيطرة المصرية عن معبر رفح، وفتح الطريق أمام نزوح الفلسطينيين إلى سيناء تحت ذرائع إنسانية كـ"إنقاذ المدنيين" أو "حقوق الإنسان"، في إطار ما وصفه بـ"حملة التهجير المخطط لها".

وشدد قنديل على أن مصر تسعى للحفاظ على توازن دقيق، فهي تفتح أبوابها لتقديم المساعدات والإغاثة، لكنها في الوقت نفسه ترفض أن تكون منفذًا لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لافتًا إلى أن هذا المخطط لم يعد خفيًا، بل أصبح واضحًا ومعلنًا، ويشارك فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي، بحسب قنديل، "يتصرف ببساطة وفق ما يُمليه عليه بنيامين نتنياهو".

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