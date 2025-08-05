وسام أبو علي: اخترت كولومبوس كرو تمهيدا للعب في أوروبا

نقل الإعلامي أحمد شوبير رسالة من اللاعب وسام أبو علي، عبر قناة الاهلي، المنضم حديثًا إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، كشف خلالها عن سبب اختياره الانتقال إلى الدوري الأمريكي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية للانتقال لاحقًا إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.

وجاء في رسالة وسام كما نقلها شوبير:

"اخترت كولومبوس كرو لأن بعض لاعبيه يحترفون في أندية أوروبية قوية مثل نابولي، وبالتالي هي خطوة لخطوات أخرى قادمة."

وأشار وسام أبو علي إلى أن النادي الأمريكي يُعد محطة مهمة في مسيرته الاحترافية، ويسعى من خلالها إلى تقديم مستويات قوية تفتح له أبواب الاحتراف الأوروبي في المستقبل القريب.