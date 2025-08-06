موجز أخبار جنوب سيناء.. إحباط تهريب كمية آثار عبر ميناء نويبع.. ومسيرة حاشدة لحزب الجبهة الوطنية بطور سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم العديد من الأحداث والفعاليات أبرزها إحباط تهريب كمية كبيرة من الآثار والعملات المعدنية الأثرية في ميناء نويبع البحري قبل تهريبها خارج البلاد.

كما شهدت العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بجنوب سيناء مسيرات نظمها حزب الجبهة الوطنية في دهب.

وشرم الشيخ لدعم المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ

وإليكم الأخبار بالتفاصيل

أحبط رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية، وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1986، وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 الخاص بحظر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

جاء ذلك بناء على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بجمرك الصادر بميناء نويبع البحري، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي، بوجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي الجنسية، في طريقها للسفر إلى خارج البلاد.

وجرى تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش الشاحنة، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري.

وجرى ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان. مخبأة داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق، مُعدة خصيصًا لإخفاء الممنوعات بطريقة يصعب الوصول إليها.

وبالعرض على لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، أفادت اللجنة بأن المضبوطات عبارة عن كمية من التماثيل والتمائم على أشكال الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة (عنخ) وكمية من المجوهرات ( خواتم وبروشات وأقراط) ، وعدد من العملات المعدنية المتنوعة الأحجام والأشكال تعود إلى عصور مختلفة ، وكمية من أدوات قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل، وقطع من الألباستر والفخار والبرونز والمواد الحجرية والخشب، وجميعها تعود. إلى عصور مختلفة.ف

وقُدرت القيمة الأثرية لهذه المضبوطات بنحو 3.578 مليار جنيه، كما قُدر التعويض الجمركي المستحق بـ 7.157 مليار جنيه.

وأوصت لجنة الآثار بمصادرة هذه المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وإيداعها بأقرب متحف نظرًا لقيمتها التاريخية والأثرية الكبيرة.

قرر سلمى سالمان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط بالواقعة برقم 8 لسنة 2025 بإدارة الشؤون القانونية بجمارك نويبع.

نظم حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، مسيرة حاشدة بالسيارات عليها مصر تجوب شوارع مدينة الطور، لحث المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهدت المسيرات مشاركة شبابية كبيرة برئاسة النائب غريب حسان، أمين عام الحزب، والمستشار محمود سرور، أمين التنظيم، وذلك في مشهد يعكس وعي أبناء جنوب سيناء بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وانطلقت المسيرة من حي المنشية حتي لجان التصويت، التي شهدت إقبالًا كثيفًا وزحامًا ملحوظًا من المواطنين، في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وقال غريب حسان، أمين عام الحزب، إن أبناء جنوب سيناء حريصين على المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام، وتوافدهم على اللجان يعكس وعيهم بضرورة الوقوف خلف القيادة السياسية لإتمام كافة الاستحقاقات الدستورية التي تساهم في استقرار الوطن.

وأكد أن الحزب يحرص على حشد المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ على الرغم من كونه لم يدفع بأي مرشح له، لكنه يدعم الأحزاب الأخرى تأكيدا على مبدأ التعاون من أجل الوطن.

وشهد اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء، تدفق أعداد كبيرة من الناخبين على اللجان بمختلف مدن المحافظة، وسط تيسيرات أمنية وتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، وسط التزام بالإجراءات التنظيمية.